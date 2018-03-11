Трамп: власти КНДР хотят мира

Президент США Дональд Трамп считает, что правительство Северной Кореи желает мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я думаю, (Северная Корея) хочет добиться мира. Думаю, пришло время, и я считаю, что мы показали им свою силу», — сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Питтсбурге.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что его ждет «огромный успех» в переговорах с Северной Кореей.

Он также добавил, что ожидает остановки ядерных испытаний КНДР на время переговоров.