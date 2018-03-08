Тиллерсон назвал возможной скорую встречу с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил, что ему удастся встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эфиопии. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой МИД Эфиопии, сообщает Госдеп.

Тиллерсон назвал «глупыми» заявления о том, что Госдепартамент якобы игнорирует предложение российской стороны о встрече министров.

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«Я еще пару дней назад не был в курсе того, что министр иностранных дел Лавров собирался побывать здесь в то же время, что и я. И я не был в курсе того, что были предложения о встрече», — сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что его график забит очень плотно.

«Если не получится [встретиться] здесь, у нас есть возможность увидеться по всему миру, и у нас есть номера телефонов другу друг. Мы ими пользуемся», — добавил Тиллерсон.

Ранее Лавров опроверг заявление Госдепартамента США о том, что Москва и Вашингтон не обсуждали возможность встречи с Тиллерсоном.