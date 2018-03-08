Лавров высказался о заявлении Госдепа касательно встречи с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявление Госдепартамента США о том, что Москва и Вашингтон не обсуждали возможность встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Зимбабве, передает РИА «Новости».

«Я не хотел на эту тему высказываться, но узнал, что вчера американцы заявили, что никакого обсуждения возможности нашей встречи в Аддис-Абебе между мной и Рексом Тиллерсоном не было. Поскольку они сочли возможным такое заявление сделать, хочу сказать, что это неправда», — отметил Лавров.

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Министр подчеркнул, что Тиллерсон сам предлагал найти удобное время для встречи после того, как они вместе побывали «на полях» заседания СБ ООН в Нью-Йорке.

Ранее посольство России в США уличило Госдеп в искажении реальности из-за заявлений о встрече Лаврова и Тиллерсона.