МИД КНР: Китай не намерен заменить США на международной арене

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что между Китаем и США может существовать здоровая конкуренция, они не обязательно должны быть противниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о соперничестве между США и Китаем, то должна быть здоровая и позитивная конкуренция. Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству», — сказал министр.

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По его словам, Китай не собирается заменять США на международной арене, как некоторые полагают.

Ранее официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй заявил, что Китай не хочет торговой войны с США.