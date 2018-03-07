Собчак внесли в базу данных «Миротворца»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, сообщает РИА «Новости».

Как сообщается на сайте, Собчак внесена в базу данных за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

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Ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что Собчак уже была в Крыму в апреле 2014 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.