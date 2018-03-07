На Украине начали проверку информации о посещении Крыма Собчак

Госпогранслужба Украины приступила к проверке информации о посещении Крыма кандидатом в президенты России Ксенией Собчак без согласия Киева, заявил помощник главы ведомства Олег Слободян, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Эту информацию мы видели и приняли к сведению. По своим источникам проводим проверку. И если эта гражданка будет ехать на Украину, мы будем проводить весь комплекс мер по безопасности», — сказал Слободян.

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Он также отметил, что не обладает информацией о том, получало ли министерство иностранных дел Украины обращение со стороны Собчак с просьбой о предоставлении разрешения на посещение Крыма.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин назвал действия Собчак «политической шизофренией».