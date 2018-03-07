Посол Антонов встретился с американским сенатором

Посол России в США Анатолий Антонов встретился с американским сенатором Оррином Хэтчем. Об этом говорится в твиттере российской дипмиссии.

«Посол Антонов провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя сената США Оррином Хэтчем для обсуждения перспектив российско-американским отношений и путей для восстановления межпарламентского диалогам двух стран», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что обе стороны согласились в необходимости налаживания отношений двух стран.

Ранее в сенате США назвали условия для снятия санкций с России.