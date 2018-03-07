Трамп высказался о «грядущем вмешательстве» России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления о том, что Россия якобы намеревается вмешаться в выборы в американский конгресс осенью 2018 года. Об этом сообщает The Hill.
В январе этого года глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вмешается в выборы в конгресс в 2018 году.
Реклама
«Мы не позволим этому произойти. Мы будет противодействовать [этому] очень серьезно», — сказал Трамп.
Он также добавил, что российское «вмешательство» в выборы в 2016 году в конечном итоге не повлияло на результат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве россияне не связаны с властями.