Трамп высказался о «грядущем вмешательстве» России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления о том, что Россия якобы намеревается вмешаться в выборы в американский конгресс осенью 2018 года. Об этом сообщает The Hill.

В январе этого года глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вмешается в выборы в конгресс в 2018 году.

Реклама

«Мы не позволим этому произойти. Мы будет противодействовать [этому] очень серьезно», — сказал Трамп.

Он также добавил, что российское «вмешательство» в выборы в 2016 году в конечном итоге не повлияло на результат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве россияне не связаны с властями.