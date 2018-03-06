СМИ: госслужащим США запретили активно поддерживать Трампа

Госслужащим США запретили демонстрировать символику предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа на работе, так как он фактически объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Запрет носит широкий характер и охватывает не только визуальные вещи и средства связи (включая электронную почту и социальные сети), которые в явной форме используются за или против переизбрания президента Трампа», — отмечает телеканал.

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Данные дополнения были внесены в закон Хэтча, согласно которому служащим федеральных органов запрещается заниматься активной политической деятельностью при исполнении обязанностей.

Запрет, в частности, распространяется на ношение, демонстрацию и раздачу предметов с лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп выбрал главу избирательного штаба на выборах 2020 года.