Макрон призвал Путина оказать давление на Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу французского президента.

Отмечается, французский президент подчеркнул «неадекватность» пятичасовой гуманитарной паузы. По его словам, у мирного населения должна быть возможность беспрепятственно получить гуманитарную помощь.

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Макрон также призвал Путина показать, что обязательства России по Сирии заслуживают доверия, и оказать давление на сирийскую сторону, чтобы добиться выполнения резолюции СБ ООН.

Ранее Макрон обсудил ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.