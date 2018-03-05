МИД Израиля заявил о готовности к прямым переговорам с палестинцами

Заместитель министра иностранных дел Израиля Александр Бен-Цви заявил о готовности страны к прямым переговорам при условии наличия содержательной программы, передает РИА «Новости».

«Если будут прямые переговоры, то мы можем с палестинцами сесть где угодно и переговорить. Главное же не в том, где это делать, а о чем говорить. Вот в чем вопрос. Потому что нужна какая-то программа. Ведь переговоры заключаются в обсуждении предложений сторон», — сказал Бен-Цви.

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В частности, он указал на предложения, сделанные Израилем в 2000 и 2008 годах, когда палестинской стороне была предложена часть территорий, однако эти предложения были отвергнуты.

«Когда другая сторона говорит «нет» на предложение получить большую часть территорий то возникает вопрос, чего они хотят? Ведь это же не игра с нулевой суммой, это тот случай, когда я отдаю все, а ты ничего», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас обсудил с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Иерусалима.