В Луганске отреагировали на идею ликвидировать ЛНР и ДНР

В Луганске заявили, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР являются стороной переговоров о разрешении конфликта на Украине. Об этом сказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, комментируя идею о расформировании ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».

Ранее с идеей «ликвидации» самопровозглашенных республик выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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«ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве», — заявил Мирошник.

По его словам, переговоры нужно начинать с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением».

«Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения», — добавил Мирошник.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал идею Волкера, напомнив тому о минских соглашениях.