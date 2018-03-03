Трампа посадили на диету

Президент США Дональд Трамп по настоянию врачей сел на диету, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стандартный обед президента во время выходных состоял из четырех бургеров и шоколадного молочного коктейля. Теперь Трампу запретили есть чизбургеры и посоветовали уделить внимание супам и салатам.

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Официальный врач Белого дома Рональд Джексон во время медобследования обнаружил у Трампа начинающееся ожирение, после чего Трамп был переведен на более здоровую пищу.

По данным издания, президент соблюдает диету и чувствует себя лучше, однако иногда позволяет себе послабления — например, на этой неделе он съел бекон за завтраком.