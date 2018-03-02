Янукович обнародовал обращение к Путину, сделанное в марте 2014 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович обнародовал обращение к российскому руководству, сделанное в марте 2014 года, сообщает RT.

В нем он сообщает, что Украина оказалась на пороге гражданской войны из-за незаконного захвата власти.

«Как официально избранный президент Украины, заявляю. События на майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой», — написал Янукович.

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В письме от отмечает, что «под влиянием западных стран происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам».

«В связи с этим обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», — говорится в письме.

Ранее Янукович отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса.