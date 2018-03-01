МИД выразил обеспокоенность преследованием христиан в Сирии и Ираке
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил о серьезной озабоченности, которую вызывает у российской стороны преследование христиан на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
«Трагическое положение, в котором оказались ближневосточные христиане, вызывает в России серьезную обеспокоенность», — сказал Богданов.
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В частности, он обратил внимание на ситуацию в Сирии и Ираке, «где за годы войны террористы убили, изгнали из родных мест десятки тысяч христиан».
Ранее в Совбезе рассказали о новой тактике террористов в Сирии.