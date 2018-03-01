Совбез: Россия продолжит поддерживать прямой диалог с США

Помощник секретаря Совета Безопасности России по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявил, что российская сторона поддерживает и будет поддерживать прямой диалог с США, сообщает РИА «Новости».

«Поддерживаем и будем поддерживать прямой диалог с США. Безусловно, его глубина и продуктивность будут зависеть от степени готовности американцев к таким контактам на равноправной основе и при учете интересов друг друга», — сказал Венедиктов.

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Он отметил, что в СБ оценивают перспективы улучшения отношений России с США и Евросоюзом со сдержанным оптимизмом.

Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал Россию наиболее значительной угрозой.