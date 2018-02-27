Путин может принять участие в предвыборном митинге в «Лужниках»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может принять участие в митинге, который пройдет 3 марта в «Лужниках», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не можем исключать этого», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина состоится в московском комплексе «Лужники» в субботу.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.