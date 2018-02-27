Хантсман нашел в Казани «давние традиции прямых контактов» между США и Россией

Посол США в России Джон Хантсман прибыл с официальным визитом в Казань, где он нашел традиции прямых контактов между народами стран, сообщает официальный твиттер посольства США в РФ.

«Сегодня я потрясающе провел первый день моего первого визита в Казань, где я рад видеть, что давние традиции прямых контактов между народами США и России по-прежнему сильны», — сказал Хантсман.

Ранее сообщалось, что Хантсман сделал выбор между пивом и пельменями.