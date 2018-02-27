В Белом доме не сделали выводов по увеличению срока председателя КНР

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что властям Китая лучше известно, сколько сроков может находиться у власти глава КНР, сообщает Reuters.

«Властям Китая необходимо самим принять решение, которое лучше всего подходит для их страны», — сказала Сандерс.

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Сандерс отметила, что президент США Дональд Трамп поддерживает ограничение на два президентских срока в Соединенных штатах.

Ранее сообщалось, что в Китае предложили отменить ограничение на два срока председателя КНР.