Путин подписал госпрограмму вооружения

Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что госпрограмма вооружения уже подписана президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Да, документ подписан президентом», — сказал Рогозин.

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По его словам, колоссальным отличием новой программы от существующей является то, что в последние месяцы проект ГПВ корректировался на основе вводных, полученных в Сирии.

Рогозин также отметил, что была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России принята новая госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018-2027.