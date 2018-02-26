Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина

Верховный суд России проверит законность отказа в жалобе кандидату в президенты России Ксении Собчак, которая просила признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В жалобе Собчак указывает, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что неоднократно занимал должность президента России, кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Ксении Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России. После этого Собчак подала апелляционную жалобу на это решение.