Белый дом рассказал, каким должен быть итог переговоров с КНДР

Результатом диалога с властями КНДР должна стать полная денуклиаризация страны. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Кампания по оказанию максимального давления должна продолжиться, пока Северная Корея не достигнет полной денуклиаризации. Как заявлял президент [США Дональд] Трамп, у КНДР есть более яркий путь, если она выберет денуклиаризацию», — говорится в заявлении.

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По словам Сандерс, международное сообщество должно четко продемонстрировать Пхеньяну, что развитие ядерной и ракетной программы — это тупик.

Ранее делегация КНДР на встрече с президентом Южной Кореи заявила о готовности к диалогу с США.