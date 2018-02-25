В Китае предложили отменить ограничение на два срока председателя КНР

Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для председателя и вице-председателя Китайской Народной Республики, сообщает «Синьхуа».

Комитет предложил убрать из конституции пункт о том, что председатель и вице-председатель КНР «могут находиться у власти не более двух сроков подряд».

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Центральный комитет также предложил включить текст «Мыслей Си Цзиньпиня (действующий председатель Китайской Народной Республики — «Газета.Ru») о социализме китайского образца в новой эре» в конституцию.

В 2017 году сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.