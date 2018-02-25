Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости страны неоднозначно высказалась об отношениях с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По ее словам, отношения с Россией у Эстонии сложные, но тем не менее «соседские».

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«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — сказала Кальюлайд.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с предстоящим днем независимости республики.