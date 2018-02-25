Генсек ООН приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии, принятую Советом безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции, требующей прекращения огня на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней», — сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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Он также добавил, что генсек ожидает четкого соблюдения и незамедлительной реализации резолюции. Дюжаррик отметил, что ООН готова выполнить свою часть работы.

Ранее сообщалось, что МИД Германии приветствует принятие в СБ ООН резолюции по Сирии, которая предусматривает прекращение огня.

24 февраля СБ ООН принял резолюцию о 30-дневном режиме прекращения огня в Сирии.