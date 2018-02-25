Демократы опубликовали меморандум по «российскому расследованию»

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал служебную записку демократов, в которой говорится, что правоохранительные органы страны действовали законно и профессионально в ходе «российского расследования». Об этом сообщает CNN.

Записка была опубликована в отредактированном виде после того, как подобный документ был опубликован республиканцами. В своем меморандуме республиканцы сообщали о нарушениях в работе правоохранительных структур, в том числе ФБР, в ходе расследования дела о «российском вмешательстве».

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«Данная записка должна положить конец любым опасениям, которые могли появиться у американского народа относительно действий ФБР, Министерства юстиции и суда FISC», — заявил старший демократ разведывательного комитета Конгресса Адам Шифф.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов из Палаты представителей, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о «российском вмешательстве».