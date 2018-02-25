Госдеп потребовал немедленного прекращения огня в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что выполнение принятой Советом Безопасности ООН резолюции должно начаться в ближайшее время.

«США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным мирным жителям, которые отчаянно в этом нуждаются», — написала Науэрт на своей станице в твиттере.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.

Принятый Совбезом ООН документ устанавливает 30-дневный режим прекращения огня для возможности доставки гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших.