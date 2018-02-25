ЦИК проведет служебное расследование после ошибки тульского избиркома

Зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что комиссия проводит служебное расследование из-за ошибочной публикации данных о явке в ходе проведения тренировки по подготовке к выборам президента РФ избиркомом в Тульской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Допущена оплошность, когда учебный материал попал на официальный сайт. Идет служебное расследование… Обязательно будет установлена причина, по которой это произошло. Для нас это дополнительное основание для того, чтобы учебная тренировка была еще более досконально проанализирована и изучена», — сказал Булаев.

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Он также подчеркнул, что не видит в этой ситуации «какого-то криминала, который кто-то пытается найти». По его мнению, тренировочный учебный материал был выложен случайно по оплошности системного администратора.

Ранее сообщалось, что Тульский избирком ошибочно разместил на сайте комиссии «данные» о явке, полученные в ходе тренировки по подготовке к президентским выборам.