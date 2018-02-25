МИД Германии приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии

Министерство иностранных дел Германии приветствует принятие в СБ ООН резолюции по Сирии, которая предусматривает прекращение огня, сообщается на сайте ведомства.

«Мы приветствуем сегодняшнее единение в Совете безопасности и единогласное принятие резолюции (2401), направленной на достижение прекращения огня. Теперь важно полностью реализовать ее без дальнейших задержек», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что прекращение огня «теперь должно также использоваться для достижения прогресса в Женеве в политическом процессе».

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял резолюцию о 30-дневном режиме прекращения огня в Сирии.