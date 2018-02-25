Небензя: Россия не рассчитывает на немедленное прекращение огня в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы предпочтем, чтобы режим прекращения огня начался немедленно. Но давайте быть реалистами», — сказал Небензя.

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Он также добавил, что стороны конфликта «должны работать и достичь этого (режима прекращения огня)».

Ранее Небензя заявил, что российская сторона не допустит произвольного толкования новой резолюции СБ ООН по гумпаузе в Сирии.

Принятый Совбезом ООН документ устанавливает 30-дневный режим прекращения огня для возможности доставки гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших.