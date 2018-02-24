Небензя: Россия не допустит произвольной интерпретации новой резолюции ООН по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН по гумпаузе в Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Хотел бы выразить глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции», — сказал Небензя.

Реклама

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли выразила сомнения в том, что официальный Дамаск будет соблюдать режим прекращения огня.

«Но мы поддержали эту резолюцию, потому что мы не должны требовать меньше», — заявила Хейли после голосования.

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял резолюцию о 30-дневном режиме прекращения огня в Сирии.