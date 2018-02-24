Саакашвили заявил о готовности вернуться на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на Украину для того, чтобы пройти следственные действия по делу против него. Об этом Саакашвили написал в фейсбуке.

«То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия... Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», — отметил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины запросила у Нидерландов образцы голоса Саакашвили.