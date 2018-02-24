Посольство России в Британии ответило на статью Джонсона о Крыме

Посольство России в Великобритании ответило на статью главы британского МИДа Бориса Джонсона о «незаконном присоединении» Крыма. Заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.

«Как представляется, британским властям пора пересмотреть свое отношение к происходящим на Украине процессам. В противном случае бесконечное выдвижение необоснованных обвинений в адрес России лишь посылает неверные сигналы и поощряет киевский режим к продолжению его саморазрушительной политики», — говорится в заявлении.

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В своей статье Джонсон заявил, что у Британии есть «обязательство противостоять России».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.