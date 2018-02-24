Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России в условиях евроинтеграции

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции, сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

«Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте», — сказал Вучич.

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Он отметил, что Сербия намерена сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития, не прерывая отношения с традиционными партнерами.

Ранее Вучич передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента России Владимира Путина.