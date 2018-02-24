В Госдуме назвали вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса точкой невозврата

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал вступление в силу украинского закона о реинтеграции Донбасса, сообщает RT.

«Это точка невозврата для действующих киевских властей. Но мы всегда надеялись и надеемся, что разум в этой стране возобладает и они наконец увидят, что это не Россия виновата, а просто определенная часть Украины не хочет жить по правилам, которые устанавливаются новоявленным режимом», — сказал Морозов.

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Он отметил, что власти Украины продолжают игнорировать минские договоренности.

Ранее в МИДе России увидели нацеленность Киева на силовое решение юго-востоке Украины.