Кучма: Украина никогда не была государством в полном смысле слова

Украинский экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле этого словам, а нынешнее положение страны назвал ужасным. Об этом пишет «Украина.ру».

«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» — сказал Кучма.

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По его словам, в нынешнем положении дел в стране виноваты депутаты Верховной рады. Он также обратил внимание на то, что все больше говорят о выборах, чем об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — добавил Кучма.

Ранее МИД Украины направил российскому МИДу ноту протеста в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма.