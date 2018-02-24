В ООН рассказали, когда проголосуют по резолюции о гумпаузе в Сирии

Голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном начале гуманитарной паузы в Восточной Гуте, которая продлится по меньшей мере 30 дней, состоится 24 февраля в 12.00 по местному времени. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатов в штаб-квартире ООН.

«Голосование состоится завтра в 12.00 (20.00 мск)», — заявили постпредстве России при организации.

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Отмечается, что участвовавший в подготовке проекта резолюции постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби также подтвердил эту информацию. Согласно проекту, прекращение огня на 30 дней должно позволить ООН ввезти гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

Ранее Небензя заявил, что в Совете безопасности организации не могут договориться о гуманитарной паузе в Сирии.