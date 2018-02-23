В ЦИК отреагировали на ноту протеста Киева из-за выборов в Крыму

Выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины. Об этом сказал замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев направил Москве ноту протеста из-за выборов президента России на территории Крыма.

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«В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо», — сказал Булаев.

По его словам, Киев уже делал подобное заявление в ходе выборов в Госдуму в 2016 году. Тем не менее выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме, добавил Булаев.