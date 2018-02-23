Бывший советник Трампа признал вину в сговоре и лжи

Рик Гейтс, бывший советник президента США Дональда Трампа и деловой партнер главы штаба Трампа Пола Манафорта, признал вину в даче ложных показаний и сговоре. Об этом сообщает Associated Press.

Как следует из документов суда, Гейтс признал, что участвовал в сговоре против правительства США, занимаясь продвижением интересов другого государства. Кроме того, он признался, что лгал властям на допросах.

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В то же время, как передает Reuters, Манафорт отрицает свою вину.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту и Гейтсу обвинения в отмывании денег.