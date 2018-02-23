Трамп предупредил о печальной второй фазе противостояния с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что если санкции не сработают, то Вашингтон перейдет ко второй фазе в противодействии КНДР. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, передает РИА «Новости»

«Посмотрим. Не думаю, что разыгрывал бы именно эту карту, но если санкции не сработают, то нам придется переходить ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жесткой и очень печальной для мира. Но, надеюсь, санкции сработают», — заявил Трамп.

23 февраля США расширили санкции против КНДР. Они направлены в том числе на китайские компании.