Минфин США анонсировал новые санкции против России

Минфин США в течение нескольких недель представит новые санкции против России. Об этом заявил глава американского ведомства Стивен Мнучин, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», — сказал Мнучин.

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Он также подчеркнул, что ведомство активно работает с ФБР по поводу санкций против россиян.

Ранее сообщалось, что Госдеп может рассмотреть введение санкций в ответ на «список Мюллера».