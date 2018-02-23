Меркель и Макрон обратились к Путину с призывом по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон написали российскому президенту Владимиру Путину обращение с призывом поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Агентство также указывает, что лидеры страны намереваются позвонить Путину во второй половине дня после голосования в Совете безопасности ООН.

Ранее постпред России в ООН Виталий Небензя заявил, что в Совбезе подготовили резолюцию, которая предполагает введение режима прекращения огня по всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. При этом, по его словам, среди представителей стран нет согласия по документу.