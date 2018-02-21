В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию состоится 1 марта, передает РИА «Новости».

«Сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Он продолжает работать над посланием. Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта», — сказал Песков.

Ранее о том, что обращение Путина к Федеральному собранию состоится 1 марта, заявлял сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев.