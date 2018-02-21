Глава МИД Британии назвал Brexit «бардаком»

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон описал словом «бардак» ситуацию вокруг Brexit, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в Европейском союзе.

Сообщается, что такую оценку глава министерства дал во время одной из двух поездок в Берлин (в ноябре 2016 гола и в апреле 2017 года), во время которых он встречался с высшими чиновниками Германии.

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Источники отмечают, что этим словом Джонсон, вероятно, описал процесс сложных переговоров по Brexit, но не имел в виду решение Великобритании выйти из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что министр по Brexit рассказал о будущем партнерстве с Европейским союзом.