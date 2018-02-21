Лукашевич увидел угрозу миру в законе о реинтеграции Донбасса

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что закон о реинтеграции Донбасса «подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта», а также посчитал его противоречащим минским соглашениям, написал политик на официальной странице постпредства в твиттере.

«Подписание Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — «Газета.Ru») закона о «реинтеграции» Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины», — написал Лукашевич.

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Также постпред считает, что данный закон «закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ (вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и радикалов-националистов».

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с законом пояснил, какой путь выберет Донбасс.