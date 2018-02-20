Мадуро в твиттере предложил Трампу обсудить «невмешательство в дела других стран»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу выбрать время и место для их встречи

«Дональд Трамп в ходе своей кампании высказывался за невмешательство во внутренние дела других стран. Пришло время держать слово и сменить агрессивную повестку на диалог. Диалог в Каракасе или Вашингтоне? Время и место, и я там буду», — написал Мадуро.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможном введении нефтяного эмбарго для Венесуэлы.