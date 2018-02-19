Глава МИД Ирана назвал действия США в Сирии оккупацией

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что США начали новую волну оккупации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация в Сирии по-прежнему требует политического решения. Россия и Иран стремятся к такому решению уже четыре года, подчеркнул министр.

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«На всех международных конференциях мы настаиваем на том, что возможно только политическое решение в Сирии. Я надеюсь, что наконец-то начинают осознавать эту идею после того, как террористам нанесено мощное поражение. Мы должны начать это политическое решение, но мы видим новую волну оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США», — сказал Зариф.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал опасения, что действия американской стороны в Сирии направлены на расчленение страны.