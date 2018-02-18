Волкер обсудил Донбасс с главой МИД Белоруссии в Мюнхене

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер провел встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Донбассе, сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров В.Макея со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером», — говорится в тексте официального сообщения.

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Встреча Макея и Волкера прошла в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что Волкер назвал «Северный поток – 2 » политическим проектом.