Спецпредставитель президента России назвал обвинения США в адрес россиян бездоказательными

Вместо сотрудничества по кибербезопасности Вашингтон продолжает предъявлять бездоказательные обвинения российским гражданам и организациям, заявил спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских, сообщает РИА «Новости».

«Американцам уже даны были неоднократно по разным линиям, в рамках Соглашения о сотрудничестве в области мер доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий все необходимые разъяснения — и до выборов, и после выборов, и до инаугурации Трампа, и можем дать [разъяснения] еще неоднократно», — сказал Крутских, комментируя обвинения в адрес 13 россиян во вмешательстве в американские выборы.

Реклама

Говоря о списках, он отметил, что «это новая мода американской плохой дипломатии: вместо обсуждения злободневных вопросов стабилизации и обеспечения безопасности информационного пространства предъявлять какие-то обвинения отдельным лицам, организациям».

«Официальных каких-либо претензий к нам нет. Доказательств нет. Поэтому это просто детские заявления, ничего за этим нет», — заявил Крутских.

Накануне офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском «вмешательстве» в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».