СМИ: расследование по «российскому делу» затянется еще на месяцы

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не завершил свое расследование по «российскому делу», предъявив обвинения 13 россиянам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, работа Мюллера продлится еще несколько месяцев. Спецпрокурор в том числе намерен выяснить, имело ли место препятствование правосудию со стороны президента США Дональда Трампа.

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16 февраля минюст США предъявил официальные обвинения 13 россиянам за вмешательство в выборы президента США.

Трамп, комментируя обвинения, заявил, что они доказывают его непричастность к процессу.